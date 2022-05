Horner looft team: "We besloten over te gaan naar een driestopper"

Red Bull Racing beleefde een achtbaan aan emoties tijdens de Spaanse Grand Prix van vandaag. Het begin van de race was zeer lastig en rede tot frustratie. Maar uiteindelijk kwam alles toch op zijn pootjes terecht en brachten Max Verstappen en Sergio Perez een zeer knappe 1-2 naar binnen.

Verstappen kende een zeer lastige racestart waarbij er het nodige mis ging. Hij schoot in de beginfase van de baan in bocht vier, wonder boven wonder kon hij de grindbak uitrijden. Hij vervolgde zijn strijd en kreeg wederom te maken met problemen met zijn DRS. Maar het geluk was Red Bulls zijde, Verstappen en Perez voerden hun strategieën perfect uit.

Probleem

Na afloop was de opluchting groot bij het Oostenrijkse topteam. Teambaas Christian Horner was zeer tevreden en gaf ruimschoots toe dat het begin van de race tegenviel. De Brit sprak zich uit bij Sky Sports: "Tijdens de eerste helft van de race leek niets te werken voor ons. Max had weer problemen met zijn DRS en daarna kwam die windvlaag. Hij kwam er goed doorheen maar vanaf dat moment zat hij vast achter Russell en werkte zijn DRS nauwelijks. Toen hadden we het idee om over te gaan naar een driestopper. Achteraf was dat de beste strategie."

Frustraties

Verstappen was tijdens de eerste helft van de bizarre Grand Prix nogal gefrustreerd. Hij schoot immers van de baan, kwam vast te zitten achter Russell en zijn DRS werkte voor geen meter. Horner kan best wel begrijpen dat Verstappen zich boos liet horen over de boordradio: "Hij uitte zijn frustraties, begrijpelijk want er ontstaat op zo'n moment een soort verkeersagressie. Hij heeft wel vijftig keer op die knop gedrukt op het rechte stuk. We moeten dit gaan oplossen."