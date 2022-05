Russell opgelucht: "Ik wil iedereen op de fabriek bedanken"

Regerend constructeurskampioen Mercedes was op een moeilijke wijze aan het huidige seizoen begonnen. In Spanje leken de problemen enigszins te zijn afgenomen en leek de snelheid ook terug. George Russell kwalificeerde zich als vierde en had goede moed op een goede afloop.

Russell bleek een meestervoorspeller en kwam als derde over de lijn in Catalonië. De Brit profiteerde van de spins van Verstappen en Sainz én van de uitvalbeurt van Charles Leclerc. Hij vocht lang met de Red Bulls maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met de derde plaats, toch een podium. Hierdoor behield Russell zijn streak van top vijf finishes in elke race van dit seizoen.

Trots

Russell pakte zijn tweede podium van het seizoen en toonde zich na afloop dan ook redelijk opgelucht. Hij sprak na afloop met interviewer van dienst Pedro De La Rosa maar wilde nog niet de comeback van Mercedes afkondigen: "Dat zou ik graag zeggen maar vandaag was een heel lastige dag. Ik deed wat ik kon en ik kon Max nog even achter mij houden, we deden het geweldig. Ik ben zo trots dat ik hier mag staan, iedereen werkt zó hard. Ik wil iedereen in Brackley en Brixworth dan ook hartelijk bedanken."

Boordradio

In de absolute slotfase van de Grand Prix leek Russell nog in de problemen te komen. De Brit kreeg alarmerend berichten over de boordradio te horen en moest echt op zijn tellen gaan passen om nog te kunnen finishen. Dat lukte en Russell besprak het: "Ik deed mijn best om de Red Bulls achter mij te houden en ik gaf alles. Het waren een paar zeer leuke rondjes. Ik ben blij dat ik over de lijn kon komen, de derde plaats en dat zijn een heleboel punten."