Russell vol vertrouwen: "Hebben kans tegenover Ferrari"

Het team van Mercedes heeft in Spanje het licht gezien. De Duitse regerend constructeurskampioen kwam vandaag in de kwalificatie weer ouderwets goed voor de dag. De snelste tijden bleven uitzicht maar George Russell liet weer eens zien waarom kwalificeren zijn specialiteit is en start morgen als vierde.

De Mercedessen zijn al het gehele weekend aardig onderweg. Het team lijkt de problemen met de porpoising te hebben opgelost en de wagens lopen daadwerkelijk beter. Men ging de kwalificatie dan ook met veel vertrouwen in en dat vertrouwen werd terugbetaald door de sterk presterende Russell, hij was wederom sneller dan teammaat Lewis Hamilton én de Red Bull van Sergio Perez.

Niet perfect

Na afloop was de getalenteerde Brit dan ook zeer in zijn sas met zijn resultaat. Toch merkte hij op dat het nog lang niet op rolletjes liep. Bij zijn landgenoten van Sky Sports sprak hij zich uit: "Het was niet bepaald onze beste kwalificatiesessie omdat we de banden niet echt in het perfecte window konden krijgen. Ik had het idee dat er nog meer rondetijd te winnen was maar werden alsnog gewoon vierde."

Morgen worden de punten pas echt verdeeld in Spanje en Russell ruikt zijn kansen. De Brit, die vooralsnog een topseizoen kent, heeft namelijk zijn huiswerk weer eens gedaan: "Vrijdag kwamen we erachter dan we een betere raceauto hebben dan een kwalificatie-auto. Ik denk dus dat we een kans hebben tegenover Ferrari. Red Bull ziet er echter sneller uit dan de rest en dan heb ik het vooral over Max."