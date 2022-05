Polesitter Leclerc opgelucht: "Ik had maar één rondje over"

Charles Leclerc arriveerde in Spanje als de leider van het wereldkampioenschap. De Monegaskische Ferrari-coureur oogt al het gehele weekend bloedsnel op het circuit nabij Barcelona. Vandaag moest hij zijn favorietenrol waar maken in de kwalificatie voor de Spaanse Grand Prix die morgen volgt.

Leclerc maakte zijn favorietenrol meer dan waar. De Monegask stond overduidelijk onder druk, hij verknoeide zijn eerste run door te spinnen in de laatste bocht. Hierdoor kwam alles voor hem aan op de tweede run en was de spanning aan het einde van de kwalificatie voelbaar. De Ferrari-coureur hield het hoofd koel en veroverde wederom de pole position en geeft zichzelf een prima uitgangspositie.

Blij

Na afloop verscheen de Monegask met een tevreden glimlach op zijn gelaat bij de microfoon van de organisatie. De blijdschap was groot en hij deelde dat met interviewster van dienst Naomi Schiff: "Ik voel mij heel erg goed. Het was een heel erg moeilijke sessie en dan vooral Q3. Ik maakte een foutje en daardoor had ik eigenlijk maar één rondje over. Ik had een klein momentje in mijn rondje en ik ben dan ook heel, heel erg blij met pole. De auto was trouwens ook heel goed dus ik ben blij."

Banden

De statistieken spreken in Leclercs voordeel in Catalonië. De Monegask weet zelf immers ook dat de Spaanse Grand Prix meestal wordt gewonnen door de man op pole. Hij vervolgt lachend zijn verhaal: "Ik bevind mij in een sterke positie voor de race maar wij hadden tijdens de vorige wedstrijden meer bandenproblemen dan Red Bull. Als we dat niet onder controle krijgen, dan winnen we niet. We moeten het op dat gebied goed gaan doen. Ik hoop dat we met Carlos een 1-2tje kunnen pakken."