Jos Verstappen: "Ferrari toont respect naar Red Bull"

De vader van Max Verstappen maakt zich geen zorgen dat de titelstrijd tussen Red Bull Racing en Ferrari uit de hand loopt. Vorig jaar liep de ultra-intensieve confrontatie tussen regerend wereldkampioen Max en Mercedes-ster Lewis Hamilton zowel op als naast de baan uit op een ongepaste confrontatie.

De afgelopen weken vertoonde Red Bull's nieuwe rivaliteit in het kampioenschap met Ferrari tekenen van verslechtering toen Mattia Binotto zich afvroeg of het team dat eigendom is van de energiedrankfrabrikant zich aan het budgetplafond houdt. Nieuwe geruchten suggereren dat de Ferrari-teambaas zich zou voorbereiden om een ​​dossier naar de FIA ​​te sturen met een overzicht van de cumulatieve kosten van de vele updates van Red Bull in 2022.

De Italiaan zei tegen de media: "Ze kunnen zo niet doorgaan. Op een gegeven moment zullen ze de ontwikkeling moeten stoppen. Ik vertrouw de FIA ​​volledig, maar ik denk dat we meer moeite moeten doen om de budgetlimiet te beheersen en ik denk ook dat de FIA ​​daarvoor meer personeel moet aannemen, omdat het een belangrijk element zal zijn."

Verstappen's vader Jos is er echter van overtuigd dat de nieuwe strijd tussen Red Bull en Ferrari beschaafd zal blijven. Tegenover de Telegraaf zei hij: "Ik weet zeker dat het niet zo zal gaan als vorig seizoen. Op dat gebied gaat het nu veel relaxter met Ferrari."

Media blazen de boel op

Wat betreft Binotto's publieke uitspraken over het budgetbeheer van Red Bull, denkt Jos dat de media de kwestie opblazen. Jos: "Afgezien daarvan weten ze natuurlijk niet hoeveel er bij Red Bull wordt uitgegeven. Er is meer respect dan vorig jaar bij Mercedes. Het is ook fijn dat er geen enorme verschillen zijn tussen de verschillende motoren, waardoor we niet meer kijken naar een motorformule."

De vader van Max, die samen met Raymond Vermeulen het management doet van de 24-jarige Max, is ook benieuwd hoe effectief de nieuwe updates van Ferrari dit weekend zullen zijn: "Als Ferrari zijn huiswerk goed heeft gedaan en een upgradepakket heeft meegenomen, neem ik aan dat ze sneller zijn geworden. En ik ben benieuwd hoeveel precies."

Zorgen om betrouwbaarheid Red Bull

Een van de grootste zorgen voor Red Bull is de betrouwbaarheid, zo stelt Verstappen senior: "Het lijkt allemaal wat gevoeliger dit jaar, het is nog niet 100 procent. Natuurlijk, als je naar de punten kijkt, heeft Max nog steeds last van die twee uitvalbeurten. Aan de andere kant is hij heel relaxed en is de druk van 'moeten winnen' misschien afgenomen na die wereldtitel, maar het is niet alsof er echt iets is veranderd. Dat laat hij zien met zijn resultaten."