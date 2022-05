Aston Martin maakt zich niet druk na 'kleine update'

Het team van Aston Martin deed gisteren het nodige stof opwaaien. De Britse renstal van de Canadees Lawrence Stroll verscheen in Spanje namelijk met een wel heel bijzonder geüpdatete bolide. De AMR22 lijkt namelijk wel verdacht veel op de bolide van het team van Red Bull Racing.

De groen bolide deed gisteren de nodige wenkbrauwen fronsen in de Formule 1-wereld. Men vroeg zich af of het wel zuivere koffie was maar volgens de FIA was alles helemaal in orde. Red Bull was niet geheel tevreden en men stelt een intern onderzoek in om de onderste steen boven te krijgen in de opvallende zaak.

Flexibiliteit

Bij Aston Martin halen ze echter gewoon hun schouders op. De Britse renstal is zich van geen kwaad bewust en ze zien dat ook geen beren op de weg. Teambaas Mike Krack legde zijn visie uit aan Sky Sports: "Je kan je misschien wel herinneren dat we bij de presentatie van de auto zeiden dat we wat flexibiliteit hadden ingebouwd. Daardoor zouden we kunnen door ontwikkelen tijdens deze reis. Dat hebben we dan ook gedaan."

Kleine update

Aston Martin rijdt nu praktisch rond met een B-spec auto. De wagen werd al spottend de 'Groene Red Bull' genoemd maar bij het Britse team maakt niemand zich druk. Krack en zijn manschappen lijken zich niet te roeren in de commotie: "We hadden wat porpoising-problemen met de andere auto. We zeiden tegen elkaar dat we dat toch op een bepaald moment moesten oplossen. We hadden een kleine update nodig en dat hebben we gedaan."