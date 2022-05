Alonso hekelt wedstrijdleiding: "Je moet een soort verstand hebben van racen"

Fernando Alonso rijdt dit weekend voor zijn eigen Spaanse publiek maar op de achtergrond spelen de gebeurtenissen van Miami nog in zijn achterhoofd. Op het gloednieuwe circuit in Florida kreeg Alonso twee tijdstraffen en crashte zijn teamgenoot Esteban Ocon op een zeer hevige manier.

Alonso's team Alpine was na afloop dan ook furieus. De woede ging vooral over de straffen van Alonso terwijl veel coureurs ook ontstemd waren door de crash van Ocon. De Fransman crashte op een plek waar eerder ook Carlos Sainz van de baan schoot. De coureurs wilden een tecpro barrier maar de wedstrijdleiding deed niets en hield vast aan de betonnen muur.

Beter

Twee weken later is de woede nog steeds aanwezig bij Alonso. De ervaren Spanjaard richt zijn pijlen vooral op de huidige wedstrijdleiding. Op gebruikelijke persconferentie op vrijdagochtend was Alonso opvallend fel: "Het kan nog steeds beter en we hebben al meerdere voorbeelden gezien. Je moet namelijk een soort verstand hebben van racen voordat je wedstrijdleider wordt. Maar momenteel ontbreekt die kennis."

Freitas

Alonso heeft voor dit weekend in ieder geval goede hoop. Eduardo Freitas zal dit weekend namelijk voor het eerst als wedstrijdleider fungeren, tijdens de afgelopen races was die eer voor Niels Wittich. Alonso is benieuwd naar het werk van Freitas: "Hij is dit weekend voor het eerst de wedstrijdleider en hij heeft daarnaast ook meer ervaring in de hogere raceklassen. Bepaalde zaken zullen dan ook misschien beter gaan verlopen. Maar het was niet best."