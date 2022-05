Geüpdatete Aston Martin vertoont gelijkenissen met Red Bull-bolide

Dit weekend staat de Spaanse Grand Prix op het programma. Het weekend op het circuit nabij Barcelona is traditioneel gezien het weekend van de eerste grote updates. Vrijwel alle teams brengen updates meer naar het circuit waar men eerder de eerste wintertest afwerkte. Een aantal teams kiest voor opvallende updates.

Het ambitieuze team van Aston Martin is niet op de gewenste wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Britse renstal in Canadese handen komt dan ook met opvallende updates naar Catalonië. De Aston Martin AMR22 heeft een metamorfose ondergaan en men heeft bij het team gekeken naar de concurrentie. De vernieuwde wagen heeft namelijk nogal wat overeenkomsten met de wagen van Red Bull Racing.

De sidepods van de AMR22 lijken sprekend op die van de Red Bull. Aston Martin heeft een soort B-spec variant van hun wagen gebouwd die zijn vuurdoop beleeft in Barcelona. De gelijkenissen met de Red Bull zijn in ieder geval opvallend. Het Britse team komt daarnaast ook met onder andere een nieuwe vloer in de strijd tegen porpoising. Het lijkt erop dat zowel Sebastian Vettel als Lance Stroll kunnen beschikken over de updates, eerder bestonden daar nog twijfels over.