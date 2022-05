Horner kritisch: "Als Monaco nieuw was, dan stond het niet op de kalender"

Dit weekend staat de Spaanse Grand Prix op het programma. Veel fans kijken echter al reikhalzend uit naar het volgende week, dan staat immers de legendarische Grand Prix van Monaco op het programma. De race in het dwergstaatje is altijd een hoogtepunt op de kalender.

Maar Monaco is niet langer een onaangetaste parel op de kalender. Eerder dit jaar gingen er zelfs geruchten rond dat de race zomaar van de kalender kon verdwijnen. Daarnaast is het stratencircuit vermoedelijk ook veel te krap voor de huidige generatie Formule 1-wagens. Dat zou dus betekenen dat inhalen zeer moeilijk gaan worden op de baan door de straten van Monaco.

Kroonjuweel

Ook vanuit de teams klinken steeds vaker kritische geluiden richting de Monegaskische Grand Prix. Red Bull Racing-teambaas laat tegenover Motorsport.com bijvoorbeeld weten dat het een bijzondere zaak is: "Je kan je de Formule 1 zonder Monaco onmogelijk voorstellen. Het is echt een kroonjuweel maar alles verandert in de loop van de tijd. Kijk bijvoorbeeld eens naar Wimbledon, ze hebben daar tegenwoordig een dak als het regent. Daar moesten ze ook actie ondernemen omdat de sport bleef groeien. Als Monaco een nieuw circuit was, dan was het nooit op de kalender gezet."

Achteruit

Monaco heeft een bijzondere positie. De organisatie betaalt bijvoorbeeld een veel lagere fee om op de kalender te staan. De Grand Prix krijgt dan ook steeds meer te maken met kritiek. Ook Horner hoopt dat er snel veranderingen gaan komen: "Monaco staat op onze kalender vanwege de grote traditie en de historie, dat is echt alles. Ik denk echt dat je moet gaan evolueren. Je moet echt verder want als je stilstaat ga je achteruit. Dat geldt trouwens voor alle aspecten van de sport."