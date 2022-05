Newey hekelt minimumgewicht: "Grote en zware auto's zijn een obsessie"

De Formule 1-teams doen er alles aan om optimaal te presteren. Dit seizoen zijn er nieuwe reglementen ingaan en dat betekent dus ook dat men opzoek is naar allerlei nieuwe trucjes om problemen op te lossen. Eén van de meest besproken problemen van de afgelopen maanden is het gewicht van de auto's.

Veel teams hebben moeite met het bereiken van het minimumgewicht. Meerdere teams rijden rond met een wagen die kampt met overgewicht en dat kan men rondetijd kosten. Om gewicht te besparen halen enkele teams verf van de auto in de hoop dichterbij het minimumgewicht van 798 kilogram te komen.

Obsessie

Niet iedereen is even blij met het huidige minimumgewicht. Dit gewicht is voor dit seizoen al verhoogd en dat is een doorn in het oog van Red Bull Racing-ontwerper Adrian Newey. Het technische kopstuk laat aan Motorsport Magazin weten gek te worden van de steeds zwaardere auto's: "In een paar jaar tijd is het gewicht verhoogd van een lage 600 kilo met 30, 40 kilo ballast tot 800 kilo en meer. We werken echt als een gek om het minimumgewicht te halen. De auto's zijn ook nog eens groter en zwaarder geworden, dat is niet echt aerodynamisch efficiënt want er is veel luchtweerstand. Het is duidelijk de verkeerde kant. We zien het ook bij straatauto's, grote en zware auto's zijn een obsessie."

Probleem

Newey is overduidelijk geen fan van de zwaardere auto's. Over de gehele breedte van de auto-industrie is het een ergernis van de Brit. Het technische kopstuk van Red Bull hoopt dan ook dat er snel iets gaat veranderen in de sport waar hij al zeer lang werkt: "Het maakt niet uit of ze op benzine of elektriciteit rijden. Het allergrootste probleem is de energie die het kost om het ding te laten bewegen, waar de energie ook vandaan komt. Aerodynamische efficiëntie en een laag gewicht zijn echt twee van de belangrijkste karakteristieken."