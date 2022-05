Ocon krijgt eigen tribune bij Franse Grand Prix

Op 24 juli staat de Grand Prix van Frankrijk op de planning. De race op het circuit van Paul Ricard belooft een speciale te woorden voor thuisrijder Esteban Ocon. De Alpine-coureur zal zich namelijk voor het eerst aan zijn eigen fans tonen als Grand Prix-winnaar. Hij won vorig seizoen immers de Hongaarse Grand Prix en keert nu terug in Frankrijk.

Alpine pakt in Frankrijk in ieder geval groots uit. De Franse renstal gaat namelijk een partnership aan met de Franse Grand Prix en dat zal zichtbaar zijn tijdens de race. Op het circuit van Paul Ricard is er namelijk een speciale Esteban Ocon-tribune en tevens een speciale tribune van het team zelf.

Allez Alpine 🇫🇷 We’re proud to announce that we’ve partnered with @GPFranceF1 to bring you the @OconEsteban and Alpine Grandstands. #FrenchGP pic.twitter.com/A7nbvQ4i2S