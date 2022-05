"Mercedes werkt filmdag af in aanloop naar Spaanse Grand Prix."

Veel teams komen dit weekend naar Barcelona met veel updates. Traditioneel gezien is de Spaanse Grand Prix het weekend van de nieuwe snufjes. Voor de meeste teams zijn de vrije trainingen van morgen de vuurdoop van de nieuwe onderdelen, enkele teams hebben echter een slimmigheidje gebruikt.

Vorige week werkte Ferrari bijvoorbeeld al een geheime filmdag af om Charles Leclerc alvast kennis te laten maken met de nieuwe onderdelen. Elk team mag maar een gering aantal filmdagen per jaar afwerken, ze mogen hier een beperkt aantal kilometers rijden met de huidige auto. Ferrari is echter niet het enige team dat dit trucje toepast.

Regerend constructeurskampioen Mercedes heeft deze week namelijk ook een testdag afgewerkt. George Russell werkte de maximale afstand van 100 kilometer af op het circuit van Paul Ricard. Hierdoor kon de Brit alvast kennis maken met het nieuwe pakket, men hoopt ervan te kunnen profiteren in Barcelona aankomend weekend.

Filming Day = ✅ Straight on the ✈️ to Barcelona. 💪 pic.twitter.com/30tVz2MvVt