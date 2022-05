Geen vervanger Russische Grand Prix, kalender één race korter

De oorlog in Oekraïne zette eerder dit jaar een streep door de Russische Grand Prix. De Formule 1 nam deze beslissing al zeer snel en men zocht dan ook naar een oplossing. Er was door het schrappen van de race in Sotsji immers een gat op de kalender ontstaan. Nu heeft men de oplossing bekend gemaakt.

De sport heeft besloten om geen vervangende Grand Prix in te plannen. Dat betekent dus dat het huidige seizoen niet 23 maar 22 races kent. Tijdens de afgelopen periode deden er meerdere verhalen de ronde over een mogelijke vervanging. Zo zou men kijken naar Qatar en een mogelijke tweede Grand Prix in Singapore. Die speculaties kunnen echter de prullenbak in, er komt geen vervanger.