Verstappen en collega's voetballen in Monaco tegen sterrenteam

Over anderhalve week staat de Grand Prix van Monaco weer op de kalender en veel fans en coureurs kijken er reikhalzend naar uit. Rondom de race in het dwergstaatje worden er altijd veel evenementen georganiseerd, ook dit jaar is dat weer het geval. De coureurs doen er maar wat graag aan mee.

Langzamerhand is het een traditie geworden dat de coureurs het voorafgaand de Grand Prix opnemen tegen Prins Albert in een voetbalwedstrijd. Het benefietduel wordt gespeeld in het Stade Louis II en kent twee sterrenteams. In het coureursteam bevinden zich onder andere Max Verstappen, Fernando Alonso en Charles Leclerc, ook Kimi Räikkönen maakt zijn opwachting. Prins Albert neemt een aantal voormalig profvoetballers mee en ook Daniil Kvyat en Nico Rosberg zijn onderdeel van zijn team.