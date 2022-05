Wolff tevreden met rijdersduo: "Had mij niets beters kunnen wensen"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet op de allerbeste manier aan het huidige seizoen begonnen. De Duitse renstal komt overduidelijk snelheid tekort en de huidige bolide kent de nodige problemen. De coureurs worstelen met de porpoising-problemen en Red Bull Racing en Ferrari zijn momenteel niet te achterhalen voor de zilverpijlen.

Toch is er een positief puntje te benoemen voor Mercedes. George Russell is sinds dit jaar immers de tweede coureur van het team en hij presteert naar behoren. De talentvolle Russell eindigde tot nu toe in elke race in de top vijf en was daarnaast ook regelmatig zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton te snel af.

Loopbaan

Bij Mercedes zijn ze heel erg tevreden met de prestaties van Russell. Teambaas Toto Wolff is in zijn nopjes en kan niets anders doen dan de Brit de hemel in prijzen. Wolff deelde zijn complimenten voor Russell met de internationale media: "Als je kijkt naar de loopbaan van George, met de titel in de Formule 3 en toen in de Formule 2, dan wisten we al dat hij goed is. Daarna had hij een goede leerschool bij Williams. We twijfelden dus nooit aan zijn kunnen. Je kan dat nu ook zien op de baan."

Samenwerking

Wolff maakt zich ook geen zorgen over een nieuwe interne strijd. De Oostenrijker verwacht niet dat Russell en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton gaan clashen. Wolff blijft Russell complimentjes geven: "Ik ben dol op zijn benadering. Hij is heel erg rationeel. Het maakt niet uit of hij snel is op de tweede plaats of rond rijdt als elfde, hij probeert de auto altijd sneller te maken. Maar tegelijkertijd heeft Lewis heel veel pech, hij zat in Imola vast in een DRS-trein. Ik geniet ervan om hen samen zien te werken, hun niveau ligt hoog. Dat heeft ons op een aardige positie in het wereldkampioenschap gebracht, ik kan dus niets beters wensen."