Verstappen steunt van Eerd tijdens historische Grand Prix

Afgelopen weekend vond in Monaco de jaarlijkse Historische Grand Prix plaats. Op het legendarische stratencircuit in Monaco werd er stevig geracet met zeer veel historische bolides uit verschillende tijdperken. Het deelnemersveld was zeker niet mals en de gastenlijst van het evenement was ook vrij sterk.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen kwam namelijk ook een kijkje nemen bij het event in zijn woonplaats. Hij kwam één coureur in het bijzonder steunen. Zijn sponsor en vriend Frits van Eerd deed namelijk ook mee in een Williams uit 1983. De grote man van supermarktketen Jumbo is tevens een verdienstelijk coureur en poseerde in zijn bolide met Verstappen.