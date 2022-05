Video: Debatterende Vettel deelt zijn mening over gedrag Britse premier

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is één van de meest uitgesproken coureurs van het Formule 1-veld. De Duitse Aston Martin-coureur spreekt zich regelmatig uit over bijvoorbeeld het milieu, racisme, de oorlog in Oekraïne en zwerfafval. Hij is dan ook niet te beroerd om zijn mening met de buitenwereld te delen.

Eerder deze week voegde Vettel daad bij het woord en nam hij deel aan een Brits debatprogramma. Vettel ging in het Britse discussieprogramma Question Time van de BBC het gesprek aan. Hij sprak zich vanzelf sprekend uit over zijn botsende werk en milieumeningen. Ook mocht hij even zijn mening over het bedrag van de Britse premier Boris Johnson delen.