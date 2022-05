"Uitgesproken Vettel begrijpt dat mensen hem hypocriet vinden"

Sebastian Vettel staat bekend als één van de meest uitgesproken Formule 1-coureurs van het startveld. De Duitse Aston Martin-coureur spreekt zich regelmatig uit op maatschappelijk vlak en steunde bijvoorbeeld Lewis Hamilton in diens strijd tegen racisme en discriminatie. Maar de viervoudig wereldkampioen zet zich op meer vlakken in.

Vettel is bijvoorbeeld zeer uitgesproken op het gebied van milieu en klimaat. Regelmatig vraagt hij via statements aandacht voor milieuverandering en roept hij op tot verandering. Afgelopen weekend in Miami droeg bij bijvoorbeeld een shirt waarop hij waarschuwde voor de stijging van de zeespiegel. Eerder vroeg hij al aandacht voor zwerfafval en bekommerde hij zich over allerlei milieuzaken.

Hypocriet

De Duitse coureur gaat een discussie niet uit de weg en dat toonde deze week. Vettel schoof namelijk aan bij het Britse debatprogramma Question Time van de BBC. Daar werd hem gevraagd of hij niet hypocriet is door te racen en aandacht te vragen voor het milieu. Vettel was zeer eerlijk: "Dat is het zeker en je hebt gelijkt als ze nu zit te lachen in de studio. Er zijn vragen die ik mijzelf elke dag stel en ik ben ook geen heilige. Ik maak mij zorgen over de toekomst. Ik denk veel aan onderwerpen zoals energie en waar we heen gaan in de toekomst."

Passie

Vettel maakt zich zorgen maar geeft tegelijkertijd aan dat hij wel houdt van waar hij mee bezig is. De Aston Martin-coureur liet zijn hart spreken: "Enkele dingen liggen buiten mijn controle, andere weer niet. Het is mijn passie om te racen. Elke keer als ik in een auto stap ben ik gelijk weer verliefd. Maar zodra ik uitstap denk ik natuurlijk ook wel: Is dit wel iets wat we moeten doen? De wereld rondreizen en resources verspillen."

Entertainment

Toch denkt Vettel dat de Formule 1 wel zeker een belangrijke maatschappelijke functie heeft. De gerespecteerde Duitse coureur haalt de pandemie aan als voorbeeld: "Wij waren één van de eerste die weer van start gingen terwijl iedereens hoofd vol zat. Ik zeg ook niet dat de Formule 1 een enorme positie heeft om entertainment te bieden. Er zijn een heleboel mensen die dat doen in sport, cultuur en comedy. Er waren een heleboel mensen die niets konden doen, veel mensen misten dat. Als we dat niet zouden hebben zouden we gek worden."