Leclerc geniet van rust en bezoekt tenniswedstrijd

Charles Leclerc werd afgelopen weekend tweede in de Grand Prix van Miami. Na afloop vertrok de Monegaskische Ferrari-coureur weer naar Europa waar hij zich weer bezig hield met zijn normale bezigheden. Leclerc bevindt zich inmiddels in het thuisland van zijn team Ferrari: Italië.

Naar verwachting komt hij vandaag in actie tijdens een filmdag van Ferrari op het circuit van Monza. De Monegask zal daar vast kunnen proeven aan de nieuwe updates van zijn team. In de tussentijd vermaakt hij zich opperbest in Italië. De leider in het wereldkampioenschap zag namelijk kans om in de Italiaanse hoofdstad Rome een tenniswedstrijd te bezoeken.