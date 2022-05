Het team van Mercedes beleefde afgelopen weekend een wisselvallig weekend in Miami. De Duitse regerend constructeurskampioen is bezig met een moeilijk seizoen maar op vrijdag leek men goed voor de dag te komen. Ze waren snel in de trainingen en het vertrouwen in een goed resultaat kwam langzaam terug.

George Russell was op vrijdag de snelste man in de trainingen maar een dag later waren de problemen weer als vanouds terug. Russell en zijn teamgenoot Lewis Hamilton worstelde wederom met hun bolide. Russell kwam zelfs niet door de tweede kwalificatiesessie heen. Een dag later herstelde de coureurs zich enigszins en kwamen de coureurs als vijfde en zesde over de streep.

Antwoord

Bij Mercedes heeft men ook geen enkel idee wat er aan de hand was. In de gebruikelijke debrief op hun YouTube-kanaal bespreekt technisch directeur Mike Elliott de problemen: "Het is een heel erg goede vraag. We zijn momenteel opzoek naar een antwoord. Op vrijdag waren we met onze snelheid het competitiefst van het gehele seizoen. We hebben van vrijdag op zaterdag wat veranderingen doorgevoerd, dat waren maar enkele kleine wijzigingen. De omstandigheden waren ook veranderd. We moeten alle data bekijken en er lessen uit trekken."

Porpoising

Mercedes doet ondertussen ook zijn best om de porpoising-problematiek te verhelpen. De Duitse renstal voert ook updates uit maar volgens Elliott is dat iets anders: "Het is van belang om twee dingen van elkaar te scheiden. Aan de ene kant heb je de normale ontwikkelingsroute. Aan de andere kant draait het om het verhelpen van de problemen met bijvoorbeeld het stuiteren. De nieuwe vleugels hebben ons zeker de verwachte snelheid opgeleverd, het was een stap vooruit. Op de vrijdagen experimenteren we met dingen om de porpoising te verhelpen. We hebben nu data verzameld en de engineers kijken ernaar."