Horner verwacht opnieuw groots kampioensduel: "Kan weer tot het einde doorgaan"

De teams van Ferrari en Red Bull Racing maken voorlopig de dienst uit in de Formule 1. Vooralsnog gaan Ferrari en hun coureur Charles Leclerc aan de leiding van de wereldkampioenschappen. Ze hebben volop geprofiteerd van de problemen van Red Bull-coureur Max Verstappen eerder in het seizoen.

Verstappen won afgelopen weekend in Miami zijn derde race van het seizoen. Hierdoor liep hij in op WK-leider Leclerc die op zijn beurt als tweede over de streep kwam. De Monegask wist tot nu toe twee keer de zege te pakken en de twee coureurs zijn dan ook zeer aan elkaar gewaagd.

Duel

De fans kunnen zich dus weer verheugen op een mooie kampioenstrijd. Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht in ieder geval zo'n titanenduel. De Brit wordt geciteerd door Motorsportweek: "Er is nog een heel erg lange weg te gaan en het is heel erg close met Ferrari. Er wordt echt fantastisch geracet. Max en Charles respecteren elkaar, ze genieten ervan om met elkaar te racen. Je kan dat echt mooi zien. Ik denk dat ik er eerst op hoopte dat we niet weer zo'n competitief duel als vorig jaar zouden krijgen. Maar het lijkt erop dat dit duel weer tot het einde kan doorgaan."

Barcelona

Horner ziet ook dat zijn coureur momenteel het momentum in handen heeft. Verstappen wist immers de laatste twee races te winnen en zit dus goed in zijn vel. Toch wil ook Horner zich niet rijk rekenen: "Barcelona is een compleet nieuwe uitdaging met een heleboel snelle bochten. We weten dat Ferrari daar heel erg snel is. Het gaat er dus om dat circuits bij de auto's passen. Deze baan in Miami paste bij ons en we kregen het gelukkig voor elkaar om een goed resultaat te noteren."