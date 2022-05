Ralf Schumacher ziet bijzondere situatie: "Russell vist in dezelfde vijver als Hamilton"

Het team van Mercedes is niet bepaald bezig met hun sterkste seizoen. De Duits regerend constructeurskampioen kampt met de nodige problemen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is tevens zwaar uit vorm. De Brit wordt ook nog eens volledig overklast door zijn gloednieuwe teamgenoot George Russell.

Russell is momenteel het enige hoogtepuntje bij het team van Mercedes. De talenvolle coureur liet tijdens de afgelopen seizoenen bij Williams al zien zeker geen slechte coureur te zijn maar in zijn eerste complete Mercedes-jaar stijgt hij echt boven zichzelf uit. Russell eindigde tot nu toe in elke race in de top vijf en reed in Australië zelfs naar het podium.

Vijver

In Miami reed Russell afgelopen weekend een goede race, hij startte buiten de top tien maar kwam als vijfde over de streep. Hij finishte voor Hamilton en het begint steeds meer op te vallen. Voormalig coureur Ralf Schumacher denkt dat Hamilton zich momenteel rot schrikt. De Duitser spreekt zich uit bij Formel1.de: "Hamilton komt er nu achter dat Russell van een ander kaliber is dan Bottas. Russell moedigt iedereen in het team aan, net als Hamilton. Hij vist echt in dezelfde vijver als zijn teamgenoot."

Ergeren

Ralf Schumacher denkt dan ook dat Hamilton allesbehalve blij is met de huidige situatie. De Britse recordkampioen was de afgelopen jaren de onbetwiste kopman van het team maar moet nu aardig wat afstand toegeven: "We kunnen nu zien dat Russell veel beter met de situatie omgaat, ik weet zeker dat Lewis zich daar enorm aan ergert. Hij is natuurlijk heel erg zelfzuchtig, dat zijn we als coureur allemaal. Ik was dat vroeger ook. Lewis heeft het lastig in de auto en klaagt enorm veel. Hij doet dat ook als het goed gaat maar nu heeft hij het zwaar."