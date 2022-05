Ocon in de wolken na bizar weekend: "Dit voelt als een overwinning"

In de slotfase van de Grand Prix van Miami gebeurde er zeer veel. Er waren meerdere prachtige duels en enkele coureurs raakten elkaar. In de schaduw van de chaos waren er enkele coureurs die een fantastisch resultaat noteerde, ook Esteban Ocon was een van die coureurs.

De Franse Alpine-coureur begon de belangrijke zaterdag in mineur. In de derde vrije training ging het mis en knalde hij de gevreesde chicane in de tweede sector in de muur. De klap was enorm en Ocon ondervond hinder van de crash. Zijn chassis raakte beschadigd waardoor hij de kwalificatie moest missen en de race vanaf de laatste startplek moest starten.

Perfect

In de race reed hij foutloos en kwam hij op een zeer knappe achtste plaats over de lijn. Dat betekende dat hij weer enkele WK-punten kon bijschrijven terwijl hij de race als laatste begon. Na afloop was hij dan ook in de wolken met het resultaat, tegenover Motorsport.com liet hij dat weten: "Ik ben echt enorm blij want ik denk dat dit voor ons vandaag een overwinning is. We stonden allemaal voor een grote uitdaging maar als ging echt perfect. Echt alles, van de strategie tot de besluiten en het bandenmanagement."

50 procent

De achtste plaats op het lastige asfalt rondom het Hard Rock Stadium voelde als een grote overwinning voor de Fransman. Ook omdat Ocon nog veel last had van zijn trainingscrash: "Om punten te pakken terwijl ik op fysiek niveau slechts 50 procent ben, dat voelt als een overwinning. Het is een andere uitdaging want het kan goed of fout gaan. Zondag ging goed maar het is niet aan te bevelen om op 50 procent te racen. Het was hier qua luchtvochtigheid en hitte net zo zwaar als in bijvoorbeeld Singapore."