Verstappen hekelt hoge kerbstones Miami: "Raakte bijna bewusteloos!"

Het debuut van de Grand Prix van Miami was een groot succes. De tribunes zaten propvol, er was enorm veel media-aandacht en de kijkcijfers in de Verenigde Staten waren huizenhoog. Toch klonk er ook kritiek vanuit de hoek van de teams en coureurs, niet iedereen was te spreken over het circuit.

Vooral de extreem krappe tweede sector kreeg zeer veel kritiek. In deze sector bevond zich de bijzonder krappe chicane met een enorme kerbstone. In de trainingen ging het hier een aantal keer goed mis. Esteban Ocon en Carlos Sainz crashte allebei zeer hard en Max Verstappen hield zijn Red Bull net uit de betonnen muur.

Verstappen wist de debuterende Grand Prix uiteindelijk op zijn naam te schrijven maar was eveneens kritisch. Hij ziet graag dat er iets veranderd, zo liet hij weten aan de internationale pers: "In de karts was het beter geweest en het was een goede combinatie, maar niet in een Formule 1-bolide. Ik denk dat, en Carlos zei dat al eerder, vooral ligt aan de combinatie van de kerbstones hier."

Ook Verstappen maakte in de loop van het weekend op onplezierige wijze kennis met de uitdagende kerbstones in de veelbesproken chicane. Hij kon er niet bepaald van genieten: "Tijdens mijn vier rondjes op vrijdag raakte ik bijna bewusteloos omdat ik de eerste kerb te hard raakte. Je hoofd stuitert daar van links naar rechts en dat gebeurt minstens zo'n vijf á zes keer. Het is zeer slecht als je niets teveel instuurt daar. Die kerb is zo lang, wijd en hard. Hij is er simpelweg niet voor gemaakt."