Russell niet tevreden ondanks vijfde plaats: "Gemengde gevoelens"

George Russell kende wederom een absurd sterke race. In Miami begon de talentvolle Mercedes-coureur buiten de top tien na een slechte kwalificatie. In de race kwam hij gisteren moeilijk weg bij de start maar vocht hij zich naar voren met perfect bandenmanagement. Hij eindigde weer in de top vijf.

In de slotfase van de race vocht Russell nog een mooi duel uit met zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Heel eventjes leek het erop dat Russell voor het eerst in 2022 buiten de top vijf zou finishen. Een foutje van Bottas bracht hem echter weer in de juiste positie, de vijfde plek was een feit toen hij Hamilton verschalkte.

Teleurgesteld

Na afloop was Russell opvallend kritisch op zichzelf en zijn team. De Brit begon namelijk goed op de vrijdag en met die resultaten in het achterhoofd was de Brit teleurgesteld. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik heb gemengde gevoelens om eerlijk te zijn. Gebaseerd op gisteren zou ik zeggen dat we een goed resultaat hebben neergezet. Maar als je mij op vrijdag had gezegd dat we vijfde en zesde zouden worden met deze achterstand op de nummer 1, dan zou ik teleurgesteld zijn hoor."

Stuiteren

Russell weet nog niet helemaal waardoor zijn resultaten dit weekend alle kanten opschoten. Wel heeft de jonge Brit er over nagedacht en legde hij het uit: "Het heeft allemaal te maken met de rijhoogtes. De condities veranderden en de winddirectie was anders, dan draai je de motor open voor de kwalificatie. Er spelen een paar variabelen mee maar ineens heb je een compleet andere raceauto die alle kanten op stuitert."