Leclerc had het zwaar: "Fysiek gezien was het een lastige race"

Charles Leclerc begon de eerste Grand Prix van Miami op de pole position. De Monegaskische Ferrari-coureur wist de overwinning echter niet in de wacht te slepen in de stad in de staat Florida. Toch speelde hij wel een prachtige hoofdrol in de slotfase van de race.

Leclerc verloor de koppositie al binnen tien rondjes. Rivaal Max Verstappen haalde hem in en Leclerc kon maar niet dichterbij komen. Toch werd het in de laatste tien rondjes nog eventjes zeer spannend. Na de safety car-fase duelleerde Leclerc namelijk met het mes tussen de tanden, bijna greep hij de leidende positie terug op het nieuwe circuit.

Lastig

Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de tweede plaats in de tropische hitte. Hij was na afloop ook helemaal gesloopt toen hij verscheen voor de microfoon van interviewer van dienst Willy T. Ribbs: "Fysiek gezien was dit echt een enorm lastige race. We hadden het nogal lastig op de mediums, vooral in de eerste stint was dat het geval. We werden al snel ingehaald en vanaf daar werd het echt lastig."

Harde banden

Maar toen Leclerc eenmaal verlost was van zijn medium banden ging de spreekwoordelijke zon voor hem schijnen. De Monegask kwam op zijn harde rubbertjes steeds dichter en dichterbij Verstappen. "Op de harde banden waren we veel competitiever en kon ik Max bijna inhalen aan het einde. We moeten blijven pushen en de updates zullen belangrijk gaan worden. Hopelijk kunnen we de volgende stap zetten in de volgende race in Spanje."