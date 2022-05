Verstappen dolblij met winst: "Mooie zondag maar fysiek erg zwaar"

Gisteren tijdens de kwalificatie maakte Max Verstappen in zijn laatste snelle ronde een fout waardoor Charles Leclerc de pole position af wist te pakken en ook Carlos Sainz een snellere tijd reed.

Het betekende de derde startpositie voor de Red Bull-coureur en het zorgde op voorhand in eerste instantie voor een lastige opgave. De start van de race ging echter goed want direct wist Verstappen de Ferrari van Sainz in te halen waardoor hij direct in gevecht kwam met Leclerc. Ook die Ferrari-coureur wist de Nederlander in te halen en zo kwam hij aan de leiding.

Na een safety car en andermaal een spannend gevecht wist Verstappen de leiding te behouden en zo won hij de Grand Prix van Miami. Na afloop sprak de 24-jarige coureur met Willy T Ribbs: "Het was een geweldige Grand Prix en vooral fysiek erg zwaar maar we hebben het tot het einde aan toe spannend gehouden."

"Ik ben ontzettend blij dat ik hier in Miami heb gewonnen. Het is een erg mooie zondag voor ons", zo eindigde Verstappen onder toeziend ook van moeder Sophie Kumpen, die daarmee de moederdag van 2022 mooi kan afsluiten.