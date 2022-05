Verstappen blijft opletten: "Kan erg interessant worden, ook het weer"

Over iets meer dan een uur gaat de allereerste Grand Prix van Miami van start. Het belooft een bijzonder hete middag te worden en niemand weet wat er precies zal gaan gebeuren op het gloednieuwe circuit. Het is in ieder geval snikheet in Miami en de coureurs zijn zich bewust van de omstandigheden.

Tijdens de build-up en de drivers parade was het broeierig warm op de omloop rondom het Hard Rock Stadium. In de tropische omstandigheden kan er zomaar een buitje ontstaan, dat gebeurde dan ook zo'n half uur voor de build-up. Max Verstappen start zometeen als derde en liet tijdens de build-up weten dat hij bij de les blijft: "Het gaat heel erg interessant worden en dat geldt ook voor het weer. Over het algemeen heeft niemand een goed beeld straks."

Verstappen zal de wedstrijd vanaf de derde plaats beginnen, vlak achter de twee concurrenten van Ferrari. Een goede start is dan ook evident voor de Nederlandse Red Bull Racing-coureur. Vanzelfsprekend weet de regerend wereldkampioen dit zelf ook wel, zo liet hij tijdens de build-up weten aan David Coluthard: "Ik doe altijd mijn best om een goede start te hebben. Maar het is een lange race straks, alles kan gebeuren."