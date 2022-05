Video: Leclerc bestuurt bijzondere Ferrari op sterfdag Villeneuve

Vandaag is een bijzondere dag voor de geschiedenis van de Formule 1. Precies 40 jaar geleden kwam de legendarische Gilles Villeneuve op tragische wijze om te leven bij een ongeluk op het circuit van Zolder. De sport herdenkt de legendarische Canadees en ook het team van Ferrari doet dat.

Villeneuve beleefde zijn grootste successen namelijk in dienst van de Italiaanse renstal. Ferrari besloot voor deze speciale dag een van de iconische wagens van Villeneuve van stal te halen. Huidig Ferrari-coureur Charles Leclerc mocht de bijzondere bolide besturen en dat leverde bijzondere beelden op.

Charles Leclerc takes a very special car for a run on the 40th anniversary of the passing of F1 icon Gilles Villeneuve #SalutGilles @ScuderiaFerrari