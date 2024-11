Woede in Canada na diefstal van standbeeld Gilles Villeneuve

In Canada is er woede ontstaan vanwege diefstal bij het museum van de legendarische Gilles Villeneuve. Een standbeeld van het Canadese autosporticoon is gestolen, en men doet er alles aan om dit beeld terug te krijgen. Ook Jacques Villeneuve is woest op de dieven.

Bij het museum van Gilles Villeneuve is het grote standbeeld van de coureur gestolen. Op sociale media is te zien dat alleen nog de voeten van het bronzen standbeeld voor het museum staan. De rest is gestolen, en bij het museum doen ze er alles aan om het beeld terug te vinden. Samen met een autodealer en B&G Race Fuels hebben ze een bedrag van 12.000 Canadese dollars uitgeloofd aan degene die het beeld terug kan brengen.

Villeneuve's zoon Jacques heeft ook gereageerd op de diefstal. De wereldkampioen van 1997 deelde op Instagram een emotionele oproep aan de dieven. In de video deelt Villeneuve dat hij er haast niet van kan slapen: "Hoe kunnen mensen zo harteloos zijn? Gilles vertegenwoordigde Canada en Quebec op het internationale podium. Er zijn er niet veel zoals hij. Het is schandalig om zo'n monument te stelen. Ik begrijp niet wat er door de hoofden of de harten van deze dieven is gegaan, als ze die al hebben."