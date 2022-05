Alonso zeer kritisch op Miami: "Asfalt niet F1-waardig"

De heren coureurs zijn nog niet onverminderd enthousiast over het gloednieuwe circuit in Miami. De baan in Miami Gardens kan op de nodige kritiek rekenen van de coureurs. Er zijn meerdere dingen die men graag ziet veranderen in aanloop naar de race van later vanavond.

Gisteren besloot de wedstrijdleiding al om de kerbstones bij de ingang van de pitstraat te vervangen door paaltjes. Dat was echter niet het enige punt van kritiek, Esteban Ocon en Carlos Sainz waren ook boos om de omstandigheden in bocht 14. Beide heren crashten daar en omdat er slechts een betonnen muur staat waren de klappen zeer fors.

Ook de ondergrond in Miami kan op de nodige kritiek rekenen. Tijdens de rijdersbriefing heeft men het gebrek aan grip besproken maar er is amper iets gedaan met de kritiek. Fernando Alonso spreekt zich zeer kritisch uit tegenover Motorsport.com: "Naast de ideale lijn is het hier nog steeds heel erg lastig. Er ligt daar echt veel viezigheid. Het gaat heel erg moeilijker worden. vrijdag zeiden we al dat dit asfalt niet F1-waardig is. Maar nu kunnen we er niets maar aan doen. We moeten het er maar meedoen, maar dit moet veranderen. Het is lastig om zo te racen."