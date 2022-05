Video: Vettel staat doodsangsten uit als passagier van Brundle in Miami

Voorafgaand het Grand Prix weekend in Miami werden er zoals gebruikelijk enkele hot laps verreden op het gloednieuwe circuit. Meestal rijden de coureurs en testcoureurs hier wat rondjes met VIPs in snelle productie-auto's. Het is altijd een bijzonder moment en voor teams vaak een goed moment om wat PR-beelden te schieten.

Aston Martin-coureur Sebastian Vettel mocht in Miami ook aantreden voor een hot lap. De Duitser moest echter plaatsnemen op de bijrijderstoel. Achter het stuur zat namelijk voormalig coureur en huidige Sky Sports-commentator Martin Brundle. De Brit is het racen nog niet verleerd maar Vettel vond het over duidelijk geen prettige ervaring.