Caitlyn Jenner apetrots na eerste zege W Series-team

Gisteren werd de eerste W Series-race van het seizoen verreden in het voorprogramma van de Formule 1. De klasse voor talentvolle vrouwelijke coureurs kende een vertrouwd gezicht op het hoogste treetje van het podium. Regerend kampioen Jamie Chadwick wist te winnen in Miami en gaat verder op jacht naar een nieuwe titel.

De zege van Chadwick betekende haar eerste winstpartij voor haar nieuwe werkgever: Jenner Racing. Het team is eigendom van realityster Caitlyn Jenner. Jenner heeft zelf ook een raceverleden en was in Miami dan ook apetrots op de overwinning van haar superster Chadwick.