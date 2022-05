Ocon mist kwalificatie na crash in derde training

Het circuit in Miami is een lastige beproeving voor de heren coureurs. In alle trainingen werd er met de rode vlag gezwaaid en stonden er coureurs in de muur rondom het circuit in Miami Gardens. Ook in de derde training was het wederom raak.

Esteban Ocon klapte eerder vandaag op een vrije forse manier in de muur, precies op hetzelfde punt waar Carlos Sainz gister crashte. De schade aan de Alpine was groot en Ocon moest zich op zijn beurt kortstondig bij het medisch centrum melden. De Fransman hield echter niets over aan zijn fikse klapper.

De Alpine had echter veel schade. Het team meldt dan ook een klein uur voor de kwalificatie dat het hem niet gaat worden. Het chassis is te zwaar beschadigd geraakt en Ocon kan niet deelnemen aan de kwalificatie. Wel kan de Fransman morgen racen, hij zal de race waarschijnlijk vanaf de allerlaatste startplaats aanvangen.