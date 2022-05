Mercedes ontvangt hooggeplaatste gast in Miami

De Grand Prix van Miami is dit weekend een regelrechte trekpleister voor veel grote figuren. Veel legendarische Amerikaanse coureurs zijn dit weekend aanwezig en ook Zuid-Amerikaanse autosporthelden zijn rijkelijk vertegenwoordigd in de paddock in Miami Gardens. Ook de rich & famous zijn in grote getalen aanwezig.

Voorafgaand het weekend werd er alles aangedaan om de hype rondom het weekend op te bouwen. Veel grote sterren werden aangekondigd als VIPs. Bij het team van McLaren liep bijvoorbeeld prestator James Corden mee met het team. Mercedes pakt het iets anders aan op zaterdag en heeft een speciale gast in de pitbox. Tijdens de derde vrije training werd namelijk duidelijk dat niemand minder dan voormalige first lady Michelle Obama te gast is bij het team in Miami.