Shovlin vol goede moed: "Eerste resultaten zagen er interessant uit"

Het team van Mercedes lijkt in Miami de weg omhoog te hebben ingezet. De Duitse regerend constructeurskampioen had een lastige seizoenstart en had een stevige achterstand op Ferrari en Red Bull Racing. Op de vrijdag in Miami leek alles weer als vanouds te gaan en was de snelheid aanwezig.

Vooral George Russell kende een goede eerste dag op het gloednieuwe circuit in Miami Gardens. De Brit reed de tweede tijd in de eerste vrije training, in de tweede training was hij zelfs de snelste. Ook teamgenoot Lewis Hamilton had een aardige dag en reed een achtste tijd in VT1 en een vierde tijd in de tweede training.

Updates

Bij Mercedes was men gisteren dan ook relatief tevreden na de eerste twee trainingen. Mercedes-kopstuk Andrew Shovlin keek na afloop van de eerste twee sessies terug in een persbericht van het Duitse team: "We hebben een paar aerodynamische updates doorgevoerd die we nog steeds beoordelen. Maar over het algemeen lijkt het erop dat we aardig wat progressie hebben gemaakt. Op het gebied van de set-up hebben we in de loop van de dag het één en ander vergeleken tussen de auto's. De eerste resultaten zagen er interessant uit."

Temperatuur

Shovlin en consorten willen echter niet te vroeg juichen. Vanmiddag draait het er in Miami immers pas echt om. Shovlin blijft echter wel positief gestemd: "We gaan meer analyseren voordat we beslissen wat we morgen gaan doen. We kunnen nog heel erg veel verbeteren met de balans en de banden kunnen hier ook nog eens oververhitten. De sessies zijn hier midden op de dag, dan is het heel erg warm. Dus de temperatuur van de achterbanden onder controle houden is lastig. Dat zijn dan ook de dingen waar wij ons het meeste op focussen."