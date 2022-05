Sainz worstelt nog steeds: "Auto verrast mij nog steeds"

Carlos Sainz had zich de start van het Grand Prix-weekend vast anders voorgesteld. De Spaanse Ferrari-coureur ging in de tweede vrije training in Miami namelijk pijnlijk de fout in. Sainz maakte een foutje in de krappe derde sector en vond zichzelf terug in de muur, zijn Ferrari was weer volledig afgeschreven.

Het was de volgende fout van Sainz in het nog maar prille seizoen. Twee weken terug vond de Spanjaard zichzelf ook al terug in de muur. In Imola crashte hij in de kwalificatie waardoor hij met een fikse achterstand aan het weekend begon. In de race eindigde hij eveneens in de grindbak, iets wat hem eerder ook overkwam in Melbourne.

Soortgelijke situatie

De Spanjaard was na afloop van de trainingen zeer schuldbewust. Toch realiseert Sainz zich dat het weekend nog lang duurt en wil hij leren van zijn fouten. Tegenover Motorsport.com was hij duidelijk: "Ik ben de eerste die baalt van deze twee crashes. Ik ben ook de eerste die het analyseert en die er conclusies uittrekt. Vorig jaar bevond ik mij in een soortgelijke situatie en daarna reed ik mijn beste races. Ik weet hoe ik hier moet uitkomen."

Verrassing

De teamgenoot van Sainz, Charles Leclerc, komt wel goed voor de dag. Het verschil tussen de twee coureurs begint steeds duidelijker te worden. Sainz is goudeerlijk: "Ik moet de auto nog steeds leren begrijpen. Ik ga ook niet liegen hier, de auto verrast mij nog steeds. Er gebeuren nog steeds dingen die ik niet onder controle heb en mij verrassen. Zodra ik dat te boven kom kan ik in elke ronde echt snel zijn. Ik heb dat hier ook wel een paar keer laten zien."

Klap

Toch houdt Sainz goede hoop voor het vervolg van het weekend. De Spaanse coureur biedt daarnaast zijn monteurs wel grote excuses aan: "Ik ben nog steeds wel snel en het tempo is er. Natuurlijk, de teleurstelling is heel erg groot. Dit is niet de manier waarop je het weekend wil aftrappen. Ik heb de monteurs aardig wat werk bezorgd. Ik heb de muur ook nog eens op de slechts mogelijke plek geraakt. Er stonden geen tecpro-barriers dus ik knalde vol in de betonnen muur. Dat was een flinke klap met deze snelheid. Ik heb er een lastige vrijdagavond van gemaakt."