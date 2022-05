Geruchten over vervanging Vettel door Alonso bij Aston Martin worden sterker

De toekomst van Sebastian Vettel blijft een onderwerp van discussie in de F1-paddock. De geruchten dat hij richting zijn pensioen gaat en aan het einde van dit seizoen, of zelfs tijdens dit seizoen zou stoppen, worden alsmaar sterker.

In meerdere recente interviews was zijn aflopende Aston Martin-contract een veel besproken sonderwerp met de viervoudig wereldkampioen. Het team van Lawrence Stroll houdt vol dat ze hem voor 2023 willen behouden, maar sterkere speculaties suggereren dat Aston Martin Vettel kan vervangen door Fernando Alonso. De Spanjaard, die zegt dat hij nog 'twee of drie' jaar wil blijven racen, wordt mogelijk uit zijn Alpine-stoel gezet door de reserve en regerend F2-kampioen Oscar Piastri.

Voormalig F1-coureur David Coulthard zegt dat behoudens Alpine, de opties van de 40-jarige Alonso beperkt zijn. Tegen de Spaanse krant AS zegt de Schot: "Fernando presteert nog steeds op het niveau van zijn kunnen en toont zijn honger en motivatie. De vraag is nu of hij de motivatie zal hebben om door te gaan bij Alpine. Wat verwacht ik dat er gaat gebeuren? Fernando heeft geen andere plek om naartoe te gaan, dus ik denk dat hij nog een jaar moet wachten om te zien of het team een ​​stap zet."

Wat de 34-jarige Vettel betreft lijkt zijn motivatie nu meer gericht op sociale en milieukwesties. Hij gaat de vragen over zijn eventuele pensioen ook niet uit de weg: "Ik blijf misschien in het racen, maar misschien niet meteen. Ik zal geen tv-expert worden."