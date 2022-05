Verstappen leeft zich uit in Swamp Buggy

Max Verstappen en zijn collega's moesten in aanloop naar de aankomende Grand Prix van Miami de nodige PR-activiteiten uitvoeren. Veel coureurs mochten hun kunsten vertonen in typische Amerikaanse sporten en ook de Nederlander ontkwam er niet aan. Naast het werpen van een honkbal mocht hij ook iets doen op het gebied van zijn talent.

De Nederlandse regerend wereldkampioen mocht namelijk plaatsnemen achter het stuur van een reusachtige buggy in Red Bull-kleuren. Verstappen mocht door een moeras racen met de zogenaamde Swamp Buggy. De Nederlander racete dwars door het water en leek zich te vermaken achter het stuur van zijn gloednieuwe speeltje.

If in doubt, go flat out! 👊 @Max33Verstappen 🚀 pic.twitter.com/lEDYBA1KoM