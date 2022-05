Vettel vraagt aandacht voor zeespiegelstijging tijdens openingsevent Miami

De bekende Amerikaanse stad Miami maakt dit weekend zijn debuut op de Formule 1-kalender. Afgelopen nacht werd het weekend feestelijk geopend met een show op het circuit waarin alle coureurs werden voorgesteld. De coureurs betraden met hun teambazen het podium en Sebastian Vettel greep het moment aan voor een statement.

De Duitse Aston Martin-coureur droeg als een van de weinigen namelijk geen teamkleding. Vettel droeg namelijk een shirt met daarop de tekst: 'Miami 2060, de eerste Grand Prix onder water. Grijp nu in of zwem later.' Het shirt van Vettel verwees overduidelijk naar de opwarming van de aarde en de klimaatproblematiek.

De viervoudig wereldkampioen zet zich al geruime tijd in voor een beter milieu. Vettel droeg eerder helmen met daarop activistische boodschappen. Daarnaast steunde Vettel ook veel maatschappelijke acties, hij steunde Lewis Hamilton in zijn strijd tegen racisme en sprak zich fel uit tegen de oorlog in Oekraïne. Vettel rijdt dit seizoen dan ook met een helm in de kleuren van de vlag van Oekraïne.