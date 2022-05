Wolff ziet personele wisselingen niet als een probleem

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet op een sterke wijze aan het seizoen begonnen. De Duitse renstal moet snelheid toegeven op Red Bull Racing en Ferrari. Daarnaast kampt men bij Mercedes met de nodige ongemakken, de wagens van George Russell en Lewis Hamilton hebben veel last van het fenomeen porpoising.

Het is gissen waar alle problemen van Mercedes precies vandaan komen. Voorafgaand het seizoen was het team nog vol vertrouwen en leek het erop dat ze hun dominantie misschien wel konden doorzetten. Niets is echter minder waar en men zoekt naar antwoorden. De afgelopen jaren hebben er de nodige veranderingen plaatsgevonden op personeelsgebied en dat wordt gezien als een mogelijk pijnpunt.

Onzin

Maar Mercedes-teambaas Toto Wolff wil helemaal niets weten van de verhalen omtrent de personeelswisselingen. De Oostenrijker doet het af als onzin tegenover de internationale media: "Niemand is weggegaan waarvan ik dacht: dit is contraproductief voor ons team. Dit echter gewoon de normale cyclus. Eerst ging Ross Brawn weg en daarna ook Paddy Lowe. Maar daarna wonnen we nog gewoon zes of zeven keer het wereldkampioenschap hoor."

Positief

Wolff ziet de personele veranderingen juist als iets enorm positiefs. De Oostenrijkse teambaas denkt juist dat zijn huidige manschappen puik werk leveren: "De jonge generatie komt inmiddels op en ze zijn meermaals beslissend geweest op operationeel niveau voor onze wagens van de afgelopen paar seizoenen. Wanneer ik bij ons op de campus rond loop ben ik trots dat er veel jonge, hoogopgeleide en gemotiveerde mensen rondlopen. Ze zijn constant opzoek naar vernieuwing. Daardoor ben ik positief gestemd en ik kan mij geen betere mensen op mij heen voorstellen. Ik zeg dat niet zomaar, ik geloof het echt."