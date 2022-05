Hill schrok van spin Leclerc: 'Waarom doe je zoiets met zoveel verantwoordelijkheid?"

Charles Leclerc kent een haast perfecte seizoenstart. De Monegaskische Ferrari-coureur gaat ruim aan de leiding van het wereldkampioenschap en wist al twee races te winnen. De Monegask werd daarnaast tweede in Jeddah en lijkt sterker dan ooit, toch ging het twee weken terug bijna mis in Imola.

Op het Italiaanse circuit moest Leclerc redelijk wat afstand toegeven op Max Verstappen. De Monegask duelleerden nog wel met de andere Red Bull van Sergio Perez. In de slotfase maakte Leclerc echter een foutje waardoor het bijna einde verhaal was. De Monegask ging te enthousiast over de kerbstone en spinde. Hierdoor kwam hij als zesde over de streep.

Televisie

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill zag Leclerc de mist in gaan. De Brit voelde het aankomen en is er in de F1 Nation Podcast nogal duidelijk over: "We zagen het bij Charles, Imola was voor hem echt een kans om te consolideren. Hij maakte een move die iets te ambitieus was. Ik zag het gebeuren. Ik greep mijn vrouw bijna vast toen ze de onboards lieten zien. Toen hij instuurde wist je al dat het te laat was. Ik zat niet eens in de auto, ik kon het zien op de televisie. Ik dacht, dit gaat niet werken. Daarna spinde hij."

Perez

Hill denkt dat Leclerc iets moet aanpassen aan zijn rijstijl. De Brit roept de Monegask op om een voorbeeld te nemen aan Red Bull-coureur Perez: "Leclerc dacht dat hij wel eventjes over de kerb kon knallen, dat was gewoon te ambitieus. Je vraagt je dan af waarom je zoiets doet met zoveel verantwoordelijkheid. Dat soort dingen moet je als topcoureur echt afleren. Je kan dat soort wilde acties niet uithalen. Kijk naar Sergio Perez, bij hem is alles in veilige handen. Hij is snel en veilig. Hij doet nooit iets raars, hij is echt goed."