Horner wint ook met renpaard

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner staat al sinds jaar en dag een het hoofd van het team. De Oostenrijkse formatie is zeer succesvol en Horner was betrokken bij al het succes van de renstal. De Brit is echter niet alleen een succesfactor op het circuit, naast de baan kent hij ook successen.

Horner en zijn vrouw zijn namelijk eigenaar van het renpaard Lift Me Up. De Horners zijn ook de renbaan ook succesvol, hun paard vormt een sterk koppel met jockey Hannah Hen. Eerder deze week was Lift Me Up weer succesvol voor de Horners, zo blijkt uit een Instagrampost van Horner. Zijn paard en Hen hebben namelijk de zege gegrepen in een wedstrijd. Horner is dan ook zeer trots op het resultaat.