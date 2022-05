Aston Martin vervangt per direct kopstuk van merk

Het team van Aston Martin is eigendom van Lawrence Stroll. De markante Canadees hernoemde zijn Formule 1-team vorig seizoen naar het iconische Britse automerk dat hij eerder had gekocht. Sindsdien probeert Stroll de banden tussen zijn Formule 1-team en zijn automerk warm te houden.

Maar het rommelt in de top van het automerk. Vanochtend werd namelijk duidelijk dat één van de sleutelspelers binnen het merk per direct vertrekt. Het gaat om Tobias Moers, de CEO van het bedrijf. Al geruime tijd gingen er geruchten rond over een mogelijk vertrek van Moers, Stroll sprak deze in eerste instantie met klem tegen. Maar nu zijn de geruchten dus waarheid geworden en verlaat Moers het bedrijf. Voormalig Ferrari-kopstuk Amedeo Felisa volgt hem op.

Ook bij het Formule 1-team was het begin dit jaar onrustig op organisatorisch vlak. Teambaas Otmar Szafnauer verliet de renstal na vele jaren van trouwe dienst. Szafnauer vertrok naar het team van Alpine en Aston Martin moest koortsachtig opzoek naar een opvolger. Uiteindelijk vond men in Mike Krack de juiste man voor de functie van teambaas.