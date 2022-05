Mercedes hoopt met grote update porpoising op te lossen

Mercedes hoopt dat tijdens de komende twee back to back Grands Prix de updates voor de W13 het team zullen helpen om bovenop de problemen te komen die het kent vanwege porpoising. Door het vele gestuiter kent het Duitse team vooralsnog een zeer slechte seizoensstart.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton geeft toe dat het probleem van fundamenteel belang is voor het Duitse team om op te lossen: "Ik herinner me dat me in de winter werd gevraagd of we een fout hebben gemaakt. Ik zei toen 'We maken geen fouten', maar misschien hebben we dat toch gedaan."

Hamilton is het er echter mee eens dat als Mercedes de situatie om weet te keren het potentieel van de auto mogelijk tot leven kan komen.

Teambaas Toto Wolff zegt dat coureurs Lewis Hamilton en George Russell goed samenwerken om het probleem op te lossen. De Oostenrijker: "De samenwerking tussen onze coureurs is een van de weinige hoogtepunten van dit seizoen. Er is geen spanning, alleen productief werk. Deze situatie is zeker niet de schuld van de coureurs. Lewis is de beste coureur ter wereld, hij heeft op dit moment alleen niet de auto om dat te laten zien. En dan maakt het niet uit of hij achtste of dertiende eindigt."

De eerste vruchten van die inspanningen zullen dit weekend in Miami te zien zijn met een kleine update, voorafgaand aan een grotere update in Barcelona twee weken later.

"We zullen iets proberen in Miami en dan opnieuw in Barcelona," bevestigde Wolff. Hij is het meest hoopvol over de ontwikkelingen voor de Spaanse Grand Prix in Barcelona. "We hadden in de winter veel minder last van het stuiteren met ons presentatiemodel dan met de tweede specificatie die we vervolgens meenamen naar Bahrein. De datavergelijking tussen de twee auto's moet ons een stap verder brengen", aldus Wolff.