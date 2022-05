Tost weet nog niet waar toekomst Gasly ligt

De Red Bull-opleiding heeft al veel grote talenten voortgebracht. Bij vlaggenschip Red Bull Racing maakt Max Verstappen momenteel de dienst uit. Naast de Nederlander presteert Sergio Perez zeer goed en dat zorgt ervoor dat de AlphaTauri-talenten minder snel kunnen doorstromen naar het topteam.

Toch is de positie van Perez voor volgend seizoen nog niet zeker. Ook AlphaTauri-coureur Pierre Gasly maakt een goede kans op het tweede Red Bull-stoeltje. De Fransman kreeg in 2019 al zijn kans bij het topteam maar zijn resultaten vielen toen tegen waardoor hij terug werd gezet. Sindsdien is Gasly alleen maar gegroeid en steekt hij zijn ambities niet onder stoelen of banken.

Ervaring

Bij zijn huidige team AlphaTauri begrijpt men de ambities van de Franse coureur zeer goed. Teambaas Franz Tost denkt dat Gasly hoge ogen kan gooien zodra hij de kans krijgt. Tegenover Formel1.de is Tost zeer duidelijk: "Hij heeft ervaring, hij is snel en hij is opgeleid in de Red Bull stal. Daarom ben ik het ook volledig eens met deze gedachtes. Zodra Gasly een competitieve auto heeft kan hij mee doen aan de kop van het veld."

Gesprekken

Tost heeft op zijn beurt nog niet met Gasly gesproken over de toekomst. Veel van de toekomst hangt echter ook af van de keuzes van Red Bull. Tost is eerlijk over de gesprekken: "Die hebben met mij nog niet plaatsgevonden. Hij heeft een contract en daar moet je voorzichtig mee zijn. AlphaTauri is een goed team voor hem. We rijden niet aan de kop maar we verbeteren ons voortdurend. De andere teams zijn niet veel beter dan dat wij zijn."