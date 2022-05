Rosberg geniet van strijd na zege Verstappen: "Alles ligt weer open"

Max Verstappen begon op lastige wijze aan het huidige seizoen. Na drie races was hij tweemaal uitgevallen en was de sfeer bedrukt. Zijn geweldige weekend in Imola heeft hem echter weer compleet teruggebracht in de strijd, de Nederlander heeft het momentum vast en reist vol goede moed af naar Miami.

Dit weekend kan hij in de staat Florida zijn achterstand op WK-leider Charles Leclerc weer verminderen. Leclerc leek goud in handen te hebben maar Verstappens opleving heeft weer wat spanning teruggebracht in het prille seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft zijn pessimisme van enkele weken terug compleet van zich afgeschud.

Foutloos

Veel kenners kijken met bovengemiddelde interesse naar de goede vorm van Verstappen. Ook enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg geniet er intens van. De Duitser is in zijn analyse bij Sky Sports glashelder: "Het begint erop te lijken dat Red Bull flink wat vooruitgang heeft geboekt met hun betrouwbaarheidsproblemen. Het gaat ook weer om Verstappen , hij had het gehele weekend weer foutloos gepresteerd toen het er om ging. Hij was echt van een compleet ander niveau, het was een ongelofelijke prestatie van hem. Hij drukt echt zijn stempel, hij is zo van: ik lig niet uit kampioenschap, ik sta er weer."

Fantastisch

Leclerc kan inmiddels de hete adem van Verstappen in zijn nek voelen. Rosberg kijkt reusachtig uit naar de komende races. De Duitser verwacht een prachtige strijd in de komende maanden: "Verstappen ligt nu 27 punten achter op Leclerc en het kampioenschap ligt weer compleet open. Voor ons is dat fantastisch om weer te zien. Red Bull staat nu qua snelheid op gelijke voet met Ferrari. Alles ligt open, het is geweldig."