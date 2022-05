Red Bull-piloten vinden 'krappe' laatste sector in Miami opmerkelijk

Verschillende coureurs binnen de Red Bull-familie hebben het spiksplinternieuwe circuit in Miami uitgeprobeerd op de simulator. De coureurs zijn vrij positief over het nieuwe stratencircuit in de zonnige badplaats, maar hebben gefronste wenkbrauwen bij de laatste sector tussen bocht elf en zestien.

"Ik heb het geprobeerd en ik moet zeggen dat het er geweldig uitziet", zei Pierre Gasly toen hem werd gevraagd door Motorsport.com of hij op de simulator over het circuit heeft gereden. ''Ik vond de lay-out erg leuk. Heel veel high-speed bochten, behoorlijk uitdagend, ongewone type bochten, extreem lange bochten, erg lange rechte stukken.''

De Fransman vervolgt: ''Ik denk dat we behoorlijk goed Amerikaans entertainment moeten hebben, goed entertainment het hele weekend, dus ik ben er erg enthousiast over, en de locatie is uniek. Dus ik ben erg opwindend over het weekend.”

Ook Sergio Perez stapte in de simulator in Milton Keynes en waarschuwde dat het einde van de ronde behoorlijk krap is. "Ik denk dat het een goed circuit is", zei de Mexicaan. "Ik denk dat het een beetje een bochtig gebied heeft dat vrij moeilijk goed te voor mekaar te krijgen is en dat het zicht moeilijk kan zijn.''

''Maar ik denk dat racen goed kan zijn met al die lange rechte stukken. Ik hoop alleen dat het asfalt goed is en dat we goed kunnen racen, want als we op nieuwe circuits komen, hebben we altijd een aantal goede verrassingen."

Een andere Red Bull-rijder, Yuki Tsunoda noemde het laatste deel van de ronde ook een extra uitdaging. "Het is echt anders, vooral in sector drie, het zijn zulke krappe bochten", zei de AlphaTauri-coureur. ''Als er een safety car plaatsvindt, denk ik dat het daar een echte verkeersopstopping zal zijn, want het is supersmal, zelfs tijdens een snelle ronde, het zijn nog steeds vrij langzame bochten.''