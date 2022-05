Mercedes houdt vast aan concept W13: ''We geloven dat we goede aerodynamica hebben''

F1-teams hebben door het budgetplafond minder financiële daadkracht om de auto te verbeteren. Het team van Mercedes kan daarom het huidige concept van de W13 niet zomaar omgooien. De Duitsers hebben sinds de start van 2022 ontzettend veel last van gestuiter en heeft tot op heden geen kant-en-klare oplossing gevonden.

Toch geeft teambaas Toto Wolff het huidige ontwerp niet op en gelooft dat de zilveren bolide nog steeds de potentie heeft om tot een winnaar uit te groeien. ''We zijn er sterk van overtuigd dat de kennis die we op dit moment inzetten, ons zal helpen om de auto lager te laten rijden. We geloven dat we goede aerodynamica hebben,'' geciteerd door Metro UK. 'We hebben dat niet kunnen benutten vanwege poirpoising van de auto. Als we daar vanaf zijn, betekent dat dat we behoorlijk wat rondetijd kunnen vinden.''



De Oostenrijkse teambaas vervolgt over als de oplossing niet wordt gevonden. ''Dan moeten we een ander idee hebben. Als we er niet vanaf komen, dan is er een meer conventioneel plan dat we nog niet hebben gedaan'', voegde Wolff eraan toe. ''Ik wil ons de tijd geven om zo’n beslissing echt goed te nemen. We hebben het concept nog niet veranderd. Als je iets anders zou doen, kan dat tenkoste gaan van het kostenplafond.''

Elk team mag maximaal 140 miljoen dollar uitgeven aan de ontwikkeling van de wagen. Ook de kosten van schade door ongelukken zit daarbij ingegrepen.