Gasly wil terug naar de top: ''Ik vecht heel mijn carrière met deze jongens''

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly wil dolgraag een tweede kans krijgen bij Red Bull. De eenmalig Grand Prix-winnaar hoopt vurig op een promotie en vindt van zichzelf zeker niet te min voor het topzitje bij de Oostenrijkse renstal.



"Ik zie Charles Leclerc in een Ferrari, ik zie Max in de Red Bull, George Russell in de Mercedes, Lando Norris in de McLaren - ik vecht al mijn hele carrière met deze jongens", vertelde hij aan RaceFans.net. "Ik weet dat ik daar thuishoor en ik wil ook mijn kans krijgen om in deze positie te zijn."

Of Gasly daadwerkelijk een tweede kans krijgt bij Red Bull, is afwachten, maar zolang Sergio Perez doet wat hem gevraagd wordt bij de hoofdmacht, wordt de kans voor de Fransman steeds kleiner om een transfer te maken naar de 'grote broer'.



Red Bull-adviseur Helmut Marko liet onlangs weten met een beslissing te wachten tegen de zomer aan. Ook zal de 79-jarige Marko nog een gesprek moeten voeren met Gasly over zijn toekomst. Het contract van de Fransman loopt dit in 2023 af, maar de insteek voor 2022 is, moet nog duidelijk worden.

"Dit is een gesprek dat we moeten hebben dat we nog niet hadden. Op dit moment denk ik waarschijnlijk dat het misschien te vroeg is, want het is ook pas 2022 en de focus ligt op het maken van het best mogelijke seizoen met AlphaTauri", legde hij uit. “Maar ik weet zeker dat er gesprekken zullen zijn en zien wat goed is. Ik weet dat ze blij zijn met de manier waarop het op dit moment voor hen werkt en dat werkt ook voor mij.”

Gasly erkent dat Perez het geweldig doet bij Red Bull, maar hij houdt ook vol dat hij moet proberen een plaatsje te bemachtigen in de de hoofdmacht. "Checo doet het daar heel goed, dus dat is logisch", zei hij. ''Maar uiteindelijk moet ik ook kijken naar mijn eigen carrière en wat het beste voor mij is, wat mij de meeste kansen geeft om mijn persoonlijke doelen te bereiken, namelijk wereldkampioen worden in de komende paar jaar.”